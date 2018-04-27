Помпео обговорив з главою МЗС Італії проблеми регіональної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео на зустрічі в Брюсселі з міністром закордонних справ Італії Анджеліно Альфано обговорив питання взаємодії “у рішенні проблем регіональної безпеки”. Про це повідомила керівник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт, інформує УНН.
До числа таких “проблем”, як зазначається в поширеній заяві, США “відносять згубний вплив Росії, дестабілізуючі дії Ірану на Близькому Сході, загрози на південному фланзі НАТО”.
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За словами Нойєрт, Помпео і Альфано, які провели зустріч на полях засідання Ради НАТО на рівні глав МЗС, “погодилися з необхідністю продовження спільної роботи — у співпраці з іншими членами НАТО — по зміцненню безпеки Європи”.
Нагадаємо, Державний секретар США Майк Помпео і міністри закордонних справ країн НАТО підтвердили, що не вестимуть справ із Росією, як зазвичай, до виконання Москвою своїх зобов’язань за мінськими угодами і повернення контролю над Кримом Україні.