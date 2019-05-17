Помпео назвал три точки сближения России и США, несмотря на кризис в отношениях

Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio.

Интервью Помпео дал после возвращения из Сочи, где он провел переговоры с Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют. Первая из них — это проблема Афганистана. "Россия находится очень близко к Афганистану и ощущает террористическую угрозу, которая может исходить из этого региона, также как и Соединенные Штаты... Мы можем сократить там насилие", — сказал он.

Другой пример такого сотрудничества — Северная Корея. Помпео напомнил, что Россия и КНДР имеют общую границу. Вследствие этого "Россия заинтересована, чтобы радиоактивные материалы не распространялись в регионе", уверен Помпео.

Третья точка соприкосновения двух стран — борьба с терроризмом. "Когда я был директором ЦРУ, мы совместно боролись с терроризмом по всему миру, обмениваясь информацией о террористических угрозах. Я точно знаю, что мы обеспечивали безопасность Америки благодаря информации, которую нам предоставляли русские, и я знаю, что мы спасали русским жизни, также предоставляя им информацию с нашей стороны", — заявил госсекретарь.

Напомним, США и Россия имеют разные взгляды на связанные с Украиной вопрос. Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в российском городе Сочи.