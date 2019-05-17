Помпео назвав три точки зближення Росії і США, незважаючи на кризу у відносинах

Таку заяву зробив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю Fox News Radio.

Інтерв'ю Помпео дав після повернення з Сочі, де він провів переговори з Володимиром Путіним і главою МЗС Сергієм Лавровим.

Говорячи про співпрацю з Росією, Помпео назвав три сфери, де Вашингтон і Москва вже успішно взаємодіють. Перша з них - це проблема Афганістану. "Росія знаходиться дуже близько до Афганістану і відчуває терористичну загрозу, яка може виходити з цього регіону, також як і Сполучені Штати ... Ми можемо скоротити там насильство", - сказав він.

Інший приклад такої співпраці - Північна Корея. Помпео нагадав, що Росія і КНДР мають спільний кордон. Внаслідок цього "Росія зацікавлена, щоб радіоактивні матеріали не поширювалися в регіоні", впевнений Помпео.

Третя точка дотику двох країн - боротьба з тероризмом. "Коли я був директором ЦРУ, ми спільно боролися з тероризмом по всьому світу, обмінюючись інформацією про терористичні загрози. Я точно знаю, що ми забезпечували безпеку Америки завдяки інформації, яку нам надавали росіяни, і я знаю, що ми рятували росіянам життя, також надаючи їм інформацію з нашого боку", - заявив держсекретар.

Нагадаємо, США та Росія мають різні погляди на пов’язані з Україною питання. Про це державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у російському місті Сочі.