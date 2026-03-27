Помните его смешным: на фронте погиб стендап-комик и военный Артур Петров
Киев • УНН
В Купянске-Узловом во время эвакуации раненых погиб стендап-комик и военнослужащий Артур Петров. Об этом сообщила жена Артура Петрова - Екатерина, передает УНН.
18 марта Артур погиб в Купянске-Узловом во время эвакуации раненых. Он был в армии с апреля прошлого года, последние месяцы - в 43-й отдельной механизированной бригаде.
Дата прощания с погибшим пока неизвестна.
Когда он вернется домой - я напишу о дне прощания. Помните его смешным, пожалуйста.
