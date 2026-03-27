Пам’ятайте його смішним: на фронті загинув стендап-комік та військовий Артур Петров
Київ • УНН
Військовослужбовець Артур Петров загинув під час евакуації поранених у Куп’янську-Вузловому. Він служив у 43-й окремій механізованій бригаді з квітня 2025 року.
У Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених загинув стендап-комік та військовослужбовець Артур Петров. Про це повідомила дружина Артура Петрова - Катерина, передає УНН.
18 березня Артур загинув у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених. Він був у війську з квітня минулого року, останні місяці - у 43-й окремій механізованій бригаді
Дата прощання із загиблим наразі невідома.
Коли він повернеться додому - я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка
На фронті загинув ексрежисер шоу "Орел і Решка" Василь Хомко02.12.25, 15:11 • 4714 переглядiв