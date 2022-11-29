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Ошибки в британской лаборатории по тестированию на COVID могли привести к гибели 20 человек

Ошибки в британской лаборатории по тестированию на COVID могли привести к гибели 20 человек

Киев • УНН

 • 1260103 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Государственное агентство Англии, отвечающее за реагирование на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, заявило, что ошибки в испытательной лаборатории привели к десяткам тысяч положительных результатов на COVID-19, которые, как сообщается, были отрицательными и могли привести к смерти 20 человек, сообщает УНН.

Детали

В Великобритании один из самых высоких показателей смертности от коронавируса в мире: с начала пандемии в 2020 году погибло более 177 000 человек.

Расследование, проведенное Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), показало, что лаборатория Immensa в центральной Англии неправильно указала около 39 000 тестов как отрицательные, хотя они должны были быть положительными в период со 2 сентября по 12 октября прошлого года.

Причиной ошибок стала неправильная установка пороговых уровней для сообщения о положительных и отрицательных результатах ПЦР-проб на COVID-19, говорится в отчете UKHSA после завершения расследования.

В результате многие люди продлили свою повседневную жизнь, а не самоизолировались.

UKHSA заявило, что ошибки могли привести к 55 000 дополнительным случаям заражения в районах, где были зарегистрированы ошибочно-отрицательные результаты.

Immensa Health Clinic, частная компания, управляющая лабораторией, была основана в мае 2020 года и получила контракты на сумму 170 миллионов фунтов стерлингов (203,63 миллиона долларов США) на обработку результатов ПЦР–тестов.

"В ходе этого расследования мы внимательно изучили существующие механизмы надзора за контрактами частных лабораторий, которые проводят импульсное тестирование в течение этого времени", - сказал Ричард Глив, директор UKHSA и ведущий исследователь.

"Не было никакого действия, которое NHS Test and Trace могло бы сделать по-другому, чтобы предотвратить возникновение этой ошибки в частной лаборатории. Однако в нашем отчете изложены четкие рекомендации по снижению риска повторения подобных инцидентов".

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