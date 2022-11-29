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Помилки в британській лабораторії із тестування на COVID могли призвести до загибелі 20 осіб

Помилки в британській лабораторії із тестування на COVID могли призвести до загибелі 20 осіб

Київ • УНН

 • 1260103 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Державне агентство Англії, що відповідає за реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я, заявило, що помилки у випробувальній лабораторії призвели до десятків тисяч позитивних результатів на COVID-19, які, як повідомляється, були негативними, і могли призвести до смерті 20 осіб, інформує УНН.

Деталі

У Великій Британії один із найвищих показників смертності від коронавірусу у світі: з початку пандемії у 2020 році загинуло понад 177 000 людей.

Розслідування, проведене Агентством з безпеки охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA), показало, що лабораторія Immensa в центральній Англії неправильно вказала близько 39 000 тестів як негативні, хоча вони мали бути позитивними в період з 2 вересня по 12 жовтня минулого року.

Причиною помилок стало неправильне встановлення порогових рівнів для повідомлення про позитивні та негативні результати ПЛР-проб на COVID-19, йдеться у звіті UKHSA після завершення розслідування.

У результаті багато людей продовжили своє повсякденне життя, а не самоізолювалися.

UKHSA заявило, що помилки могли призвести до 55 000 додаткових випадків зараження в районах, де були зареєстровані помилково-негативні результати.

Immensa Health Clinic, приватна компанія, що управляє лабораторією, була заснована у травні 2020 року і отримала контракти на суму 170 мільйонів фунтів стерлінгів (203,63 мільйона доларів США) на обробку результатів ПЛР–тестів.

"Під час цього розслідування ми уважно вивчили існуючі механізми нагляду за контрактами приватних лабораторій, які проводять імпульсне тестування протягом цього часу", - сказав Річард Глів, директор UKHSA та провідний дослідник.

"Не було жодної дії, яку NHS Test and Trace могло б зробити по-іншому, щоб запобігти виникненню цієї помилки у приватній лабораторії. Однак у нашому звіті викладено чіткі рекомендації щодо зниження ризику повторення подібних інцидентів".

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