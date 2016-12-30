Помощница Д.Трамп назвала новые санкции против РФ попыткой Обамы загнать магната в угол
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Ближайшая помощница новоизбранного президента США Дональда Трампа Келлиенн Конвей считает, что новые антироссийские санкции, объявленные властями США, могут быть попыткой администрации Б.Обамы лишить республиканца свободы действий. Об этом К.Конвей заявила в четверг в эфире телеканала CNN, передает УНН.
"Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме в большинстве вопросов, отмечают, что он сделал это сегодня, в частности, чтобы загнать в угол избранного президента Трампа", - сказала она.
"Очень жаль, если мотивацией в данном вопросе была политика, но мы не можем не думать, что часто ситуация обстоит именно так. По нашему мнению, это не то, что называют спокойной передачей власти в демократическом государстве ", - подчеркнула она.
К.Конвей указала, что политические оппоненты Д.Трампа пытаются использовать утверждение о действиях якобы связанных с Россией хакеров, чтобы поставить под сомнение победу республиканца на выборах.
"Именно в этот счет избранный президент говорит, что нам пора двигаться дальше", - отметила помощница.
Она также отказалась ответить на вопрос о том, намерен ли новоизбранный президент после инаугурации отменить антироссийские санкции.
Как сообщал УНН, новоизбранный президент Дональд Трамп на следующей неделе встретится с руководителями разведки США в связи с хакерскими атаками на США со стороны России.