Помощница Д.Трамп назвала новые санкции против РФ попыткой Обамы загнать магната в угол

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Ближайшая помощница новоизбранного президента США Дональда Трампа Келлиенн Конвей считает, что новые антироссийские санкции, объявленные властями США, могут быть попыткой администрации Б.Обамы лишить республиканца свободы действий. Об этом К.Конвей заявила в четверг в эфире телеканала CNN, передает УНН.

"Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме в большинстве вопросов, отмечают, что он сделал это сегодня, в частности, чтобы загнать в угол избранного президента Трампа", - сказала она.

"Очень жаль, если мотивацией в данном вопросе была политика, но мы не можем не думать, что часто ситуация обстоит именно так. По нашему мнению, это не то, что называют спокойной передачей власти в демократическом государстве ", - подчеркнула она.

К.Конвей указала, что политические оппоненты Д.Трампа пытаются использовать утверждение о действиях якобы связанных с Россией хакеров, чтобы поставить под сомнение победу республиканца на выборах.

"Именно в этот счет избранный президент говорит, что нам пора двигаться дальше", - отметила помощница.

Она также отказалась ответить на вопрос о том, намерен ли новоизбранный президент после инаугурации отменить антироссийские санкции.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент Дональд Трамп на следующей неделе встретится с руководителями разведки США в связи с хакерскими атаками на США со стороны России.

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