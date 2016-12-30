Помічниця Д.Трампа назвала нові санкції проти РФ спробою Б.Обами загнати магната в кут
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Найближча помічниця новообраного президента США Дональда Трампа Келлієнн Конвей вважає, що нові антиросійські санкції, оголошені владою США, можуть бути спробою адміністрації Б.Обами позбавити республіканця свободи дій. Про це К.Конвей заявила в четвер в ефірі телеканалу CNN, передає УНН.
“Навіть ті, хто симпатизує президенту Обамі в більшості питань, відзначають, що він зробив це сьогодні, зокрема щоб загнати в кут обраного президента Трампа”, — сказала вона.
“Дуже шкода, якщо мотивацією в даному питанні була політика, але ми не можемо не думати, що часто ситуація йде саме так. На нашу думку, це не те, що називають спокійною передачею влади в демократичній державі”, — підкреслила вона.
К.Конвей вказала, що політичні опоненти Д.Трампа намагаються використовувати твердження про дії нібито пов’язаних з Росією хакерів, щоб поставити під сумнів перемогу республіканця на виборах.
“Саме на цей рахунок обраний президент каже, що нам пора рухатися далі”, — зазначила помічниця.
Вона також відмовилася відповісти на питання про те, чи має намір новообраний президент після інавгурації скасувати антиросійські санкції.
Як повідомляв УНН, новообраний президент Дональд Трамп наступного тижня зустрінеться з керівниками розвідки США у зв’язку з хакерськими атаками на США з боку Росії.