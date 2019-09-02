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Помощник Зеленского назвал темы "нормандской" встречи в Берлине

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Среди тем встречи дипломатических советников глав правительств и государств - участников "нормандского формата" в Берлине в понедельник, 2 сентября, является формирование повестки дня саммита лидеров стран "четверки", где будут вопросы обмена удерживаемыми лицами и прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил помощник Президента Украины Андрей Ермак в Facebook, передает УНН.

"Мой следующий пункт назначения - Берлин, где завтра (2 сентября - ред.) состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата". Мы будем обсуждать повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которого, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращения огня на Донбассе", - сообщил Ермак, добавив, что это очень деликатные вопросы.

Также он призвал "не поддаваться панике и не создавать информационного шума, основанного на неподтвержденных данных". "Это может навредить процессу. Уверяю, работа ведется, и как только будет результат - общественность официально проинформируют", - подытожил он.

Напомним, встреча советников глав правительств и государств - участников так называемой нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ) запланирована на понедельник, 2 сентября.

Украинские Национальные Новости

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