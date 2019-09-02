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Помічник Зеленського назвав теми "нормандської" зустрічі у Берліні

Помічник Зеленського назвав теми "нормандської" зустрічі у Берліні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Серед тем зустрічі дипломатичних радників глав урядів та держав - учасниць "нормандського формату" у Берліні у понеділок, 2 вересня, є формування порядку денного саміту лідерів країн "четвірки", де будуть питання обміну утримуваними особами та припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив помічник Президента України Андрій Єрмак у Facebook, передає УНН.

"Мій наступний пункт призначення - Берлін, де завтра (2 вересня - ред.) відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату". Ми обговорюватимемо порядок денний майбутньої зустрічі, серед пунктів якого, безумовно, будуть питання обміну полоненими та припинення вогню на Донбасі", - повідомив Єрмак, додавши, що це дуже делікатні питання.

Також він закликав "не піддаватися паніці та не створювати інформаційного шуму, заснованого на непідтверджених даних". "Це може нашкодити процесу. Запевняю, робота ведеться, і щойно буде результат - громадськість офіційно проінформують", - підсумував він.

Нагадаємо, зустріч радників глав урядів та держав - учасників так званої нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і РФ) запланована на понеділок, 2 вересня.

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