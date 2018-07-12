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Помощник Трампа по законотворческой деятельности ушел в отставку

Помощник Трампа по законотворческой деятельности ушел в отставку

Киев  •  УНН

 • 11587 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Помощник президента США Дональда Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт ушел в отставку, на этом посту его заменит Сара Найт, ранее работавшая заместителем помощника президента по экономической политике. Об этом в четверг сообщил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, передает УНН.

“Марк был важной частью команды Белого дома. Нам будет не хватать его опыта, лидерских качеств и заботы о налогоплательщиках”, — говорится в заявлении.

“Я буду вечно благодарен президенту Трампу и вице-президенту Пенсу за возможность присоединиться к их кампании в 2016 году и быть частью администрации...”, — приводятся слава Марка Шорта.

По оценкам аналитиков вашингтонского Института Брукингса, за первый год пребывания Трампа в должности президента текучесть кадров в Белом доме составила 34%. Это почти в четыре раза выше, чем за первый президентский год Барака Обамы. Сейчас, когда Трамп приближается к середине своего президентского срока, текучесть кадров в Белом доме достигла рекордного уровня в 51%.

Как сообщал УНН, Белый дом заморозил выплаты медицинским страховым компаниям в размере 10,4 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

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