Помощник Трампа по законотворческой деятельности ушел в отставку

“Марк был важной частью команды Белого дома. Нам будет не хватать его опыта, лидерских качеств и заботы о налогоплательщиках”, — говорится в заявлении.

“Я буду вечно благодарен президенту Трампу и вице-президенту Пенсу за возможность присоединиться к их кампании в 2016 году и быть частью администрации...”, — приводятся слава Марка Шорта.

По оценкам аналитиков вашингтонского Института Брукингса, за первый год пребывания Трампа в должности президента текучесть кадров в Белом доме составила 34%. Это почти в четыре раза выше, чем за первый президентский год Барака Обамы. Сейчас, когда Трамп приближается к середине своего президентского срока, текучесть кадров в Белом доме достигла рекордного уровня в 51%.

Как сообщал УНН, Белый дом заморозил выплаты медицинским страховым компаниям в размере 10,4 млрд долларов.