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Помічник Трампа з законотворчої діяльності пішов у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Помічник президента США Дональда Трампа з законотворчої діяльності Марк Шорт пішов у відставку, на цій посаді його замінить Сара Найт, яка раніше працювала заступником помічника президента з економічної політики. Про це в четвер повідомив керівник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі, інформує УНН.

“Марк був важливою частиною команди Білого дому. Нам буде не вистачати його досвіду, лідерських якостей і турботи про платників податків”, — йдеться в заяві.

“Я буду вічно вдячний президенту Трампу і віце-президенту Пенсу за можливість приєднатися до їх кампанії в 2016 році і бути частиною адміністрації...”, — наводяться слава Марка Шорта.

За оцінками аналітиків вашингтонського Інституту Брукінгса, за перший рік перебування Трампа на посаді президента плинність кадрів в Білому домі склала 34%. Це майже в чотири рази вище, ніж за перший президентський рік Барака Обами. Зараз, коли Трамп наближається до середини свого президентського терміну, плинність кадрів в Білому домі досягла рекордного рівня в 51%.

Як повідомляв УНН, Білий дім заморозив виплати медичним страховим компаніям в розмірі 10,4 млрд доларів.

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