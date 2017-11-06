В Госдепе подтвердили, что помощник Тиллерсона посетит Киев

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52596 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120286 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104408 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107129 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105947 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97237 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104619 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102316 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144107 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116346 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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В Госдепе подтвердили, что помощник Тиллерсона посетит Киев

В Госдепе подтвердили, что помощник Тиллерсона посетит Киев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл отправляется сегодня в турне, в ходе которого посетит ряд европейских столиц и Киев, в частности. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США, передает УНН.

Сообщается, что сегодня 6 ноября В.Митчелл прибудет в Брюссель, затем он отправится в Париж, 8-9 ноября помощник Тиллерсона будет в Лондоне, далее в Берлине, 11 ноября представитель госдепа поедет в Варшаву и после этого - в Киев.

"14-16 ноября помощник госсекретаря Митчелл встретится с высокопоставленными чиновниками в Киеве, Украина, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и призвать Украину продолжать проводить глобальные реформы. Он также встретится с бизнес-лидерами и представителями гражданского общества, чтобы обсудить усилия Украины по превращению страны в процветающее, безопасное и демократическое европейское государство", - говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

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