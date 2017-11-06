В Госдепе подтвердили, что помощник Тиллерсона посетит Киев

Сообщается, что сегодня 6 ноября В.Митчелл прибудет в Брюссель, затем он отправится в Париж, 8-9 ноября помощник Тиллерсона будет в Лондоне, далее в Берлине, 11 ноября представитель госдепа поедет в Варшаву и после этого - в Киев.

"14-16 ноября помощник госсекретаря Митчелл встретится с высокопоставленными чиновниками в Киеве, Украина, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и призвать Украину продолжать проводить глобальные реформы. Он также встретится с бизнес-лидерами и представителями гражданского общества, чтобы обсудить усилия Украины по превращению страны в процветающее, безопасное и демократическое европейское государство", - говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.