У Держдепі підтвердили, що помічник Тіллерсона відвідає Київ

Повідомляється, що сьогодні 6 листопада В.Мітчелло прибуде до Брюсселя, потім він відправиться в Париж, 8-9 листопада помічник Тіллерсона буде в Лондоні, далі в Берліні, 11 листопада представник держдепу поїде до Варшави і після цього - до Києва.

"14-16 листопада помічник держсекретаря Мітчелл зустрінеться з високопоставленими урядовцями в Києві, Україна, щоб підтвердити прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України і закликати Україну продовжувати проводити глобальні реформи. Він також зустрінеться з бізнес-лідерами і представниками громадянського суспільства, щоб обговорити зусилля України по перетворенню країни в процвітаючу, безпечну і демократичну європейську державу" - йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту США.