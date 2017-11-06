У Держдепі підтвердили, що помічник Тіллерсона відвідає Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл відправляється сьогодні в турне, в ході якого, відвідає ряд європейських столиць і Києв, зокрема. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США, передає УНН.
Повідомляється, що сьогодні 6 листопада В.Мітчелло прибуде до Брюсселя, потім він відправиться в Париж, 8-9 листопада помічник Тіллерсона буде в Лондоні, далі в Берліні, 11 листопада представник держдепу поїде до Варшави і після цього - до Києва.
"14-16 листопада помічник держсекретаря Мітчелл зустрінеться з високопоставленими урядовцями в Києві, Україна, щоб підтвердити прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України і закликати Україну продовжувати проводити глобальні реформи. Він також зустрінеться з бізнес-лідерами і представниками громадянського суспільства, щоб обговорити зусилля України по перетворенню країни в процвітаючу, безпечну і демократичну європейську державу" - йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту США.