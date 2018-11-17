Умер исполнитель песни "Плачет девушка в автомате"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российский певец, музыкант, автор песен Евгений Осин умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила в Instagram коллега артиста, российская певица Наталья Штурм, передает УНН.
"Покойся с миром, музыкант. #умеревгенийосин", - написала она.
Добавим, Евгений Осин - российский певец, музыкант, автор песен. Известен оригинальным жанром исполнения, совмещающим так называемую дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. Наиболее известные песни в исполнении Осина - "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица" и другие.
Напомним, недавно в Беларуси скончался композитор "Песняров" и Ротару.