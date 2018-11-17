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Помер виконавець пісні "Плачет девушка в автомате"

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російський співак, музикант, автор пісень Євген Осін помер на 55-му році життя. Про це повідомила в Instagram колега артиста, російська співачка Наталія Штурм, передає УНН.

"Спочивай з миром, музикант. #померєвгеносін", - написала вона.

Додамо, Евгееній Осін - російський співак, музикант, автор пісень. Відомий оригінальним жанром виконання, що поєднує так звану дворову романтичну музику з естрадними ритмами і рок-н-ролом. Найбільш відомі пісні у виконанні Осіна - "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица" та інші.

Нагадаємо, нещодавно у Білорусі помер композитор "Піснярів" і Ротару.

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