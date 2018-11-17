Помер виконавець пісні "Плачет девушка в автомате"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російський співак, музикант, автор пісень Євген Осін помер на 55-му році життя. Про це повідомила в Instagram колега артиста, російська співачка Наталія Штурм, передає УНН.
"Спочивай з миром, музикант. #померєвгеносін", - написала вона.
Додамо, Евгееній Осін - російський співак, музикант, автор пісень. Відомий оригінальним жанром виконання, що поєднує так звану дворову романтичну музику з естрадними ритмами і рок-н-ролом. Найбільш відомі пісні у виконанні Осіна - "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица" та інші.
Нагадаємо, нещодавно у Білорусі помер композитор "Піснярів" і Ротару.