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15 марта, 19:03 • 104839 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139181 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120881 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114583 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103407 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100719 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89947 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Умер известный российский актер Леонид Куравлев

Умер известный российский актер Леонид Куравлев

Киев • УНН

 • 104301 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Скончался известный российский актер Леонид Куравлев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Актеру было 85 лет.

В начале января артиста экстренно госпитализировали в Московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у него пневмонию, впоследствии артисту провели экстренную операцию на желудке.

Впоследствии Baza сообщило, что актера Леонида Куравлева выписали из Коммунарки, чтобы перевести в хоспис.

Добавим

Леонид Куравлев - советский и российский киноактер. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

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