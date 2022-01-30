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Шахед-136

Помер відомий російський актор Леонід Куравльов

Помер відомий російський актор Леонід Куравльов

Київ • УНН

 • 104306 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Помер відомий російський актор Леонід Куравльов, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Деталі

Актору було 85 років.

На початку січня артиста екстрено госпіталізували до московської міської клінічної лікарні №40 у Комунарці з підозрою на коронавірусну інфекцію. Лікарі знайшли у нього пневмонію, згодом артисту провели екстрену операцію на шлунку.

Згодом Baza повідомило, що актора Леоніда Куравльова виписали з Комунарки, щоб перевести до хоспісу.

Додамо

Леонід Куравльов - радянський та російський кіноактор. Відомий за ролями в таких картинах, як "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Місце зустрічі змінити не можна", "Найчарівніша і найпривабливіша", "Золоте теля".

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