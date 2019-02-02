Умер ведущий программы "Время"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79164 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101866 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136605 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134909 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131879 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126232 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163890 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117935 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141521 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Умер ведущий программы "Время"

Умер ведущий программы "Время"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Известный советский диктор и ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов умер в возрасте 81 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его коллега Алла Данько, передает УНН.

"Сегодня умер Евгений Суслов - диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим", - написала телеведущая.

Как сообщал УНН, в Москве нашли мертвым сына топ-менеджера "Лукойла" - Ольги Строковой, которая руководит управлением оплаты труда.

Напомним, в Днепре 15-летняя девушка упала с общего балкона на 11 этаже и погибла.

Как сообщал УНН, в Пакистане убили сына основателя исламистского движения "Талибан", которое борется за власть в Афганистане. Мулла Ягуб, сын "Талибана" Мухаммеда Омара, был сначала ранен, а затем убит неизвестными вооруженными людьми по прибытии в пакистанском Пешаваре. Согласно другим источникам, Ягуб был похищен и убит в Пешаваре.

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