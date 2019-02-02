Умер ведущий программы "Время"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Известный советский диктор и ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов умер в возрасте 81 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его коллега Алла Данько, передает УНН.
"Сегодня умер Евгений Суслов - диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим", - написала телеведущая.
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