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Умер самый старый самец панды в мире

Умер самый старый самец панды в мире

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Старейший самец панды умер в возрасте 31 года на юго-западе Китая, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что причина смерти еще выясняется, хотя обстоятельства считаются очевидными.

"Его возраст был эквивалентен примерно 100 человеческих годам, у него был рак и его состояние здоровья ухудшилось в течение последних трех дней", - сообщил сотрудник Центра сохранения и изучения популяции панд Китая.

Сообщается, что самец панды родился в дикой природе в 1985 году, а в неволе прожил всего несколько месяцев.

Диагноз рак был поставлен панде в июне этого года, кроме того он имел общие проблемы, связанные со старостью, в частности, плохие зубы.

Самец панды прожил активную жизнь и породил много детенышей в течение последних 20 лет. Он имеет более 130 потомков, что составляет 25 процентов от мировой популяции панд, выращенных в неволе.

Средняя продолжительность жизни диких панд, как правило, 20 лет, а живущих в неволе - несколько длиннее.

Как сообщал УНН, старейшей горилле мира исполнилось 60 лет.

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