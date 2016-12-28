Умер самый старый самец панды в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Старейший самец панды умер в возрасте 31 года на юго-западе Китая, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Отмечается, что причина смерти еще выясняется, хотя обстоятельства считаются очевидными.
"Его возраст был эквивалентен примерно 100 человеческих годам, у него был рак и его состояние здоровья ухудшилось в течение последних трех дней", - сообщил сотрудник Центра сохранения и изучения популяции панд Китая.
Сообщается, что самец панды родился в дикой природе в 1985 году, а в неволе прожил всего несколько месяцев.
Диагноз рак был поставлен панде в июне этого года, кроме того он имел общие проблемы, связанные со старостью, в частности, плохие зубы.
Самец панды прожил активную жизнь и породил много детенышей в течение последних 20 лет. Он имеет более 130 потомков, что составляет 25 процентов от мировой популяции панд, выращенных в неволе.
Средняя продолжительность жизни диких панд, как правило, 20 лет, а живущих в неволе - несколько длиннее.
Как сообщал УНН, старейшей горилле мира исполнилось 60 лет.