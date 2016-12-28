Помер найстаріший самець панди у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Найстаріший самець панди помер у віці 31 рік на південному заході Китаю, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Зазначається, що причина смерті ще з’ясовується, хоча обставини вважаються очевидними.
“Його вік був еквівалентний приблизно 100 людських років, в нього був рак і його стан здоров’я погіршився протягом останніх трьох днів”, — повідомив співробітник Центру збереження і вивчення популяції панд Китаю.
Повідомляється, що самець панди народився в дикій природі в 1985 році, а в неволі прожив лише кілька місяців.
Діагноз раку було поставлено панді у червні цього року, крім того він мав загальні проблеми, пов’язані зі старістю, зокрема, погані зуби.
Самець панди прожив активне життя і породив багато дитинчат протягом останніх 20 років. Він має понад 130 нащадків, що становить 25 відсотків від світової популяції панд, вирощених в неволі.
Середня тривалість життя диких панд, як правило, 20 років, а тих, що живуть в неволі — дещо довша.
Як повідомляв УНН, найстарішій горилі світу виповнилося 60 років.