Умер настоятель Свято-Троицкого духовного центра протоиерей Анатолий Зинкевич

"На 66-м году жизни после тяжелой и изнурительной болезни скончался настоятель Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого г. Тернополя протоиерей Анатолий Зинкевич", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что панихида по почившим протоиереем Анатолием состоится в четверг, 14 февраля, и пятницу, 15 февраля, в храме Свято-Троицкого духовного центра. Начало в 19:00. Литургия с чином похорон в том же храме - в субботу, 16 февраля, в 9:00.

Анатолий Зинкевич родился 26 сентября 1953 года в с. Лосятин Кременецкого района. Учился в Кременецком сельскохозяйственном техникуме, Киевском институте народного хозяйства. Окончил Ленинградскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. 16 лет провел в Почаевской Лавре, затем был настоятелем приходов на Лановеччини и в Тернополе. Протоиерей Анатолий Зинкевич - старший брат митрополита Луцкого Михаила, отец епископа Днепропетровского Симеона.

Напомним, вчера, 13 февраля, на 76-м году жизни умер легендарный футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий.