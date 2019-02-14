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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 69068 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 92533 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132968 просмотра

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7 марта, 17:42 • 132011 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130778 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125533 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162375 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141461 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145302 просмотра

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Умер настоятель Свято-Троицкого духовного центра протоиерей Анатолий Зинкевич

Умер настоятель Свято-Троицкого духовного центра протоиерей Анатолий Зинкевич

Киев  •  УНН

 • 38251 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вчера, 13 февраля, скончался настоятель Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого г. Тернополя протоиерей Анатолий Зинкевич. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской епархии ПЦУ, передает УНН.

"На 66-м году жизни после тяжелой и изнурительной болезни скончался настоятель Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого г. Тернополя протоиерей Анатолий Зинкевич", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что панихида по почившим протоиереем Анатолием состоится в четверг, 14 февраля, и пятницу, 15 февраля, в храме Свято-Троицкого духовного центра. Начало в 19:00. Литургия с чином похорон в том же храме - в субботу, 16 февраля, в 9:00.

Анатолий Зинкевич родился 26 сентября 1953 года в с. Лосятин Кременецкого района. Учился в Кременецком сельскохозяйственном техникуме, Киевском институте народного хозяйства. Окончил Ленинградскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. 16 лет провел в Почаевской Лавре, затем был настоятелем приходов на Лановеччини и в Тернополе. Протоиерей Анатолий Зинкевич - старший брат митрополита Луцкого Михаила, отец епископа Днепропетровского Симеона.

Напомним, вчера, 13 февраля, на 76-м году жизни умер легендарный футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий.

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