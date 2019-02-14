Помер настоятель Свято-Троїцького духовного центру протоієрей Анатолій Зінкевич

"На 66-му році життя після важкої та виснажливої хвороби відійшов у вічність настоятель Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького м. Тернополя протоієрей Анатолій Зінкевич", - повідомили в прес-службі.

У прес-службі повідомили, що панахида за спочилим протоієреєм Анатолієм відбудеться у четвер, 14 лютого, і п’ятницю, 15 лютого,у храмі Свято-Троїцького духовного центру. Початок о 19:00. Літургія з чином похорону в тому ж храмі – у суботу, 16 лютого, о 9:00.

Анатолій Зінкевич народився 26 вересня 1953 року в с. Лосятин Кременецького району. Навчався у Кременецькому сільськогосподарському технікумі, Київському інституті народного господарства. Закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. 16 років провів у Почаївській Лаврі, потім був настоятелем парафій на Лановеччині і в Тернополі.

Протоієрей Анатолій Зінкевич – старший брат митрополита Луцького Михаїла, батько єпископа Дніпропетровського Симеона.

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, на 76-му році життя помер легендарний футболіст київського "Динамо" Віталій Хмельницький.