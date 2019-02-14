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Помер легендарний футболіст київського "Динамо"

Помер легендарний футболіст київського "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вчора, 13 лютого, на 76-му році життя помер легендарний футболіст київського "Динамо" Віталій Хмельницький. Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо Київ", передає УНН.

"13 лютого, на 76-му році перестало битися серце чудової людини, легендарного форварда київського "Динамо" Віталія Григоровича Хмельницького. Один з кращих вітчизняних футболістів свого покоління, за період з 1965-го по 1972-й роки Хмельницький провів більше 200 матчів в складі "Динамо", чотири рази ставши чемпіоном СРСР і один раз - володарем Кубка СРСР", - повідомляє футбольний клуб.

Хмельницький довгий час працював у футбольній школі київського "Динамо", дитячим тренером, а також у відділі селекціі. Багато його вихованці стали відомими і досягли великого успіху на професійному рівні.

Нагадаємо, в Каліфорнії помер зять Уолта Діснея, колишній керівник The Walt Disney Company Рон Міллер.

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