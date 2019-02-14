Умер легендарный футболист киевского "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вчера, 13 февраля, на 76-м году жизни умер легендарный футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо Киев", передает УНН.
"13 февраля, на 76-м году перестало биться сердце замечательного человека, легендарного форварда киевского "Динамо" Виталия Григорьевича Хмельницкого. Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР", - сообщает футбольный клуб.
Хмельницкий долгое время работал в футбольной школе киевского "Динамо", детским тренером, а также в отделе селекции. Многие его воспитанники стали известными и достигли большого успеха на профессиональном уровне.
Напомним, в Калифорнии умер зять Уолта Диснея, бывший руководитель The Walt Disney Company Рон Миллер.