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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26395 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 45892 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 55498 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59650 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52899 просмотра

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11:14 • 94867 просмотра

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Умер бывший "крестный отец" сицилийской мафии

Умер бывший "крестный отец" сицилийской мафии

Киев  •  УНН

 • 19363 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Итальянский мафиози, бывший "крестный отец" сицилийской мафии Сальваторе "Тото" Риина умер в больнице, отбывая пожизненное заключение, которого считают вдохновителем убийств итальянских прокуроров и правоохранителей, которые пытались уничтожить "Коза Ностру". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABC News.

Т.Риина умер через несколько часов после того, как министр юстиции страны разрешил членам его семьи проведать его в четверг, в его день рождения, после того, как он был помещен в медицинскую кому. Ему было 87 лет.

Итальянские СМИ заявили, что его здоровье ухудшилось после двух недавних операций.

Т.Риина, один из самых известных мафиозных боссов Сицилии, отбывал 26 пожизненных приговоров за обвинения в убийствах, когда он был боссом "Коза Ностры". Его схватили в Палермо в 1993 году.

Он пребывал в тюрьме Милана до госпитализации. В июле суд отклонил просьбу семьи Т.Риины о его переводе под домашний арест из-за его болезни.

Напомним, итальянская полиция задержала 116 мафиози.

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