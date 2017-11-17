Умер бывший "крестный отец" сицилийской мафии

Т.Риина умер через несколько часов после того, как министр юстиции страны разрешил членам его семьи проведать его в четверг, в его день рождения, после того, как он был помещен в медицинскую кому. Ему было 87 лет.

Итальянские СМИ заявили, что его здоровье ухудшилось после двух недавних операций.

Т.Риина, один из самых известных мафиозных боссов Сицилии, отбывал 26 пожизненных приговоров за обвинения в убийствах, когда он был боссом "Коза Ностры". Его схватили в Палермо в 1993 году.

Он пребывал в тюрьме Милана до госпитализации. В июле суд отклонил просьбу семьи Т.Риины о его переводе под домашний арест из-за его болезни.

Напомним, итальянская полиция задержала 116 мафиози.