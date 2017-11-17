Помер колишній "хрещений батько" сицилійської мафії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Італійський мафіозі, колишній "хрещений батько" сицилійської мафії Сальваторе "Тото" Рііна помер в лікарні, відбуваючи довічне ув'язнення, якого вважають натхненником вбивств італійських прокурорів і правоохоронців, які намагалися знищити "Коза Ностру". Про це УНН повідомляє з посиланням на ABC News.
Т.Рііна помер через кілька годин після того, як міністр юстиції країни дозволив членам його сім'ї провідати його в четвер, в його день народження, після того, як він був поміщений в медичну кому. Йому було 87 років.
Італійські ЗМІ заявили, що його здоров'я погіршилося після двох недавніх операцій.
Т.Рііна, один з найвідоміших мафіозних босів Сицилії, відбував 26 довічних вироків за обвинуваченнями у вбивствах, коли він був босом "Коза Ностри". Його схопили в Палермо в 1993 році.
Він перебував у в'язниці Мілана до госпіталізації. У липні суд відхилив прохання сім'ї Т.Рііни про його переведення під домашній арешт через його хворобу.
Нагадаємо, італійська поліція затримала 116 мафіозі.