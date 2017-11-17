Помер колишній "хрещений батько" сицилійської мафії

Т.Рііна помер через кілька годин після того, як міністр юстиції країни дозволив членам його сім'ї провідати його в четвер, в його день народження, після того, як він був поміщений в медичну кому. Йому було 87 років.

Італійські ЗМІ заявили, що його здоров'я погіршилося після двох недавніх операцій.

Т.Рііна, один з найвідоміших мафіозних босів Сицилії, відбував 26 довічних вироків за обвинуваченнями у вбивствах, коли він був босом "Коза Ностри". Його схопили в Палермо в 1993 році.

Він перебував у в'язниці Мілана до госпіталізації. У липні суд відхилив прохання сім'ї Т.Рііни про його переведення під домашній арешт через його хворобу.

Нагадаємо, італійська поліція затримала 116 мафіозі.