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Умер автор "тарелки" на Лыбидской - архитектор Флориан Юрьев

Киев  •  УНН

 • 28169 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В возрасте 92 лет скончался украинский художник и архитектор Флориан Юрьев. Об этом в Facebook сообщила общественная организация “Музей современного искусства”, информирует УНН.

Цитата

“Сегодня утром в кругу близких друзей умер Флориан Юрьев. Архитектор, художник, мастер скрипичных музыкальных инструментов, педагог... Он оставил нам свою „летающую тарелку“ на станции метро „Лыбидская“ как свидетельство того, что и сам архитектор был „инопланетянин“ между нами. Оставил скрипки, в которых слышится его голос. Оставил метод цветовой фонетической транскрипции, чтобы цветом записывать музыкальные произведения, делать цветные партитуры. Оставил теорию цветомузыки и картины, которые эту теорию иллюстрируют...”, — написали на странице художественной организации.

Добавим, что Флориан Юрьев — автор и наземной станции метро “Крещатик”, ресторана “Метро”, герба Киева. В этом году, 11 августа, художнику исполнилось 92 года.

Напомним

В октябре прошлого года Министерство культуры и информационной политики добавило “Летающую тарелку” на Лыбидской площади в реестр памятников архитектуры и монументального искусства. По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, здание уникальное по своему архитектурному решению. Вымышленные акустические эффекты и планирование первого уровня делают его одним из немногих таких в столице. После реставрации здание может стать современным концертным залом.

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