Помер автор "тарілки" на Либідській - архітектор Флоріан Юр'єв
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У віці 92 років помер український художник та архітектор Флоріан Юр’єв. Про це у Facebook повідомила громадська організація “Музей сучасного мистецтва”, інформує УНН.
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“Сьогодні вранці у колі близьких друзів помер Флоріан Юр’єв. Архітектор, художник, майстер скрипкових музичних інструментів, педагог... Він залишив нам свою „літаючу тарілку“ на станції метро „Либідська“ як свідчення того, що й сам архітектор був „іншопланетянин“ поміж нами. Залишив скрипки, в яких вчуватиметься його голос. Залишив метод колірної фонетичної транскрипції, щоб кольором записувати музичні твори, робити кольорові партитури. Залишив теорію кольоромузики й картини, які цю теорію ілюструють...”, — написали на сторінці мистецької організації.
Додамо, що Флоріан Юр’єв — автор і наземної станції метро “Хрещатик”, ресторану “Метро”, герба Києва. Цього року, 11 серпня, художнику виповнилося 92 роки.
Нагадаємо
У жовтні минулого року Міністерство культури та інформаційної політики додало “Літаючу тарілку” на Либідській площі до реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва. За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, будівля унікальна за своїм архітектурним рішенням. Вигадані акустичні ефекти та планування першого рівня роблять її однією з небагатьох таких у столиці. Після реставрації споруда може стати сучасною концертною залою.