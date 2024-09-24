Полтавскую область ночью враг атаковал дронами: есть повреждения, 20 населенных пунктов остались без света

Полтавскую область ночью российские войска атаковали дронами, из-за обломков повредив частные дома и энергетическую инфраструктуру, 20 населенных пунктов остались без света, но пострадавших нет, сообщил во вторник председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. В Миргородском районе могли слышать звуки взрывов. Работала противовоздушная оборона. Обломки вражеского БпЛА повредили несколько частных домов. К счастью, пострадавших нет. Обломками также повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов - написал Пронин.

По его словам, задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий. «Ситуация на контроле», - указал председатель ОГА.

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