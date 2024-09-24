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Полтавщину вночі ворог атакував дронами: є пошкодження, 20 населених пунктів залишилися без світла

Полтавщину вночі ворог атакував дронами: є пошкодження, 20 населених пунктів залишилися без світла

Київ • УНН

 • 14582 перегляди

Уночі ворог атакував Полтавщину БПЛА, пошкодивши приватні будинки та енергетичну інфраструктуру. 20 населених пунктів залишилися без світла, але постраждалих немає. Ситуація на контролі.

Полтавську область уночі російські війська атакували дронами, через уламки пошкоджено приватні будинки та енергетичну інфраструктуру, 20 населених пунктів залишилися без світла, але постраждалих немає, повідомив у вівторок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram, пише УНН.

Уночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів

- написав Пронін.

З його слів, задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків. "Ситуація на контролі", - вказав голова ОВА.

Над Україною вночі збили 66 "шахедів"24.09.24, 08:21 • 43880 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
poltavska-oblastПолтавська область

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