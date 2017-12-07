Полтавский райсуд рассмотрит дело по убийствам мэра Кременчуга и судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Полтавский районный суд Полтавской области будет рассматривать уголовное производство по обвинению четырех граждан в совершении убийства мэра Кременчуга Олега Бабаева и судьи Автозаводского районного суда Александра лободенко. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.
"В соответствии с постановлением Апелляционного суда Полтавской области от 06.12.2017 года уголовное производство в отношении обвиняемых в убийстве мэра Кременчуга Олега Бабаева и судьи Автозаводского райсуда Александра Лободенко будет направлено для рассмотрения в Полтавский районный суд Полтавской области", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвинительный акт по фактам убийств судьи и Кременчугского мэра направили в суд
Отмечается, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности привлекаются такие граждане: Александр Мельник, Александр Крыжановский, Игорь Пасечный и Игорь Куник.
Напомним, убийство судьи Автозаводского районного суда Александра Лободенко было совершено 11 февраля 2014 года, а кременчугского городского головы Олега Бабаева - 26 июля 2014 года.