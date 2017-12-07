Полтавський райсуд розгляне справу щодо вбивств мера Кременчука і судді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Полтавський районний суд Полтавської області розглядатиме кримінальне провадження за обвинуваченням чотирьох громадян у скоєнні вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Автозаводського районного суду Олександра Лободенка. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.
“Відповідно до ухвали Апеляційного суду Полтавської області від 06.12.2017 року кримінальне провадження стосовно обвинувачених у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Автозаводського райсуду Олександра Лободенка буде направлено для розгляду до Полтавського районного суду Полтавської області”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що за скоєння цих злочинів до кримінальної відповідальності притягуються такі громадяни: Олександр Мельник, Олександр Крижановського, Ігор Пасічний і Ігор Куник.
Нагадаємо, вбивство судді Автозаводського районного суду Олександра Лободенка скоєно 11 лютого 2014 року, а кременчуцького міського голови Олега Бабаєва — 26 липня 2014 року.