Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

Польские фермеры в течение вчерашнего дня не возобновили блокирование границы в направлении пункта пропуска "Краковец", который они хотели снова заблокировать 13 марта, но стоит ожидать, что такие действия они снова возобновят. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Напомню, что с 8 на 9 число польские фермеры прекратили блокировать направление пункта пропуска "Краковец". Имели мы предварительную информацию, что они планировали возобновить свои действия 13 числа, но в течение вчерашнего дня этого не произошло. Конечно, наши надежды, что этого не произойдет и в дальнейшем, но стоит ожидать, что такие действия они снова возобновят - сказал Демченко.

Он добавил, что в разблокированном пункте пропуска "Краковец" на возможность проезда ожидает около 500 грузовых автомобилей.

Напомним

В ночь с 8 на 9 марта митингующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец".

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска, не пропуская в сторону Польши ни одного грузовика. Всего в очередях на территории Польши находится 1050 грузовиков.