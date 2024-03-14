Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
polshaПольша
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  111178 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  111790 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  118409 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  117564 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  107671 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122282 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120897 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118841 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30822 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124739 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

Польские фермеры не возобновили блокирование границы на пункте пропуска "Краковец" 13 марта, как ожидалось, но они могут возобновить такие действия снова, поскольку около 500 грузовиков ожидают проезда через разблокированный пункт пропуска.

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Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

10 российских военнослужащих погибли в результате ракетного обстрела военного полигона на временно оккупированной территории Луганской области.

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В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

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Китай и НАТО провели переговоры, обсудив вопросы глобальной безопасности, в том числе вторжение россии в Украину, морскую безопасность и вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Китай провел переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности

Удар рф "шахедом" по дому в Сумах: под завалами еще могут быть люди

В Сумах под завалами дома, разрушенного вражеским "шахедом" в ночь на 13 марта, все еще могут находиться люди.

Война •   •  16300 просмотра
Удар рф "шахедом" по дому в Сумах: под завалами еще могут быть люди

Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Польские фермеры блокируют движение грузовиков на пяти пунктах пересечения границы с Украиной, не пропуская ни одного грузовика на территорию Польши, в результате чего на польской стороне образовались очереди из 1050 грузовиков.

Экономика •   •  15611 просмотра
Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Сильное землетрясение произошло в Черногории

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Черногории в 4:06 утра 14 марта, сообщений о пострадавших не поступало, но есть вероятность разрушений вблизи эпицентра.

Новости Мира •   •  13274 просмотра
Сильное землетрясение произошло в Черногории

Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и отнесению предприятий к "рисковым" - Южанина

Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и зачислению предприятий в "рисковые", считает Южанина.

Экономика •   •  13029 просмотра
Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и отнесению предприятий к "рисковым" - Южанина

Курс валют на 14 марта: доллар вырос еще на 29 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 29 копеек, установив официальный курс на уровне 38,7878 UAH/USD.

Экономика •   •  12768 просмотра
Курс валют на 14 марта: доллар вырос еще на 29 копеек

В Рубежном голоса "избирателей" собирают на маршрутке - Луганская ОВА

В оккупированном Рубежном россияне организовали маршрутное такси для голосования на фейковых "выборах" и отобрали 100 детей с оккупированных территорий для обучения управлению беспилотниками.

Война •   •  17201 просмотра
В Рубежном голоса "избирателей" собирают на маршрутке - Луганская ОВА

россияне ночью атаковали "шахедами" и КАБами общины Сумщины

россияне атаковали восемь общин в Сумской области с помощью беспилотников, КАБов и обстрелов из минометов. Было 35 взрывов.

Война •   •  18193 просмотра
россияне ночью атаковали "шахедами" и КАБами общины Сумщины