Польские таможенники нашли у гражданина Украины почти 50 кг контрабандного янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сотрудники Национальной администрации доходов Польши (KAS) при проверке на польско-украинской границе в пункте пропуска Шегини-Медика изъяли контрабанду 47 кг необработанного янтаря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По словам пресс-секретаря Палаты администрации доходов в Ряшеве Эдиты Хабовской, незаконный товар был в тайниках автомобиля, что въезжал в Польшу.
Сотрудники отправили транспортное средство на детальную проверку. При контроле внимание таможенников привлекли пороги и боковые стенки автомобиля. Оказалось, что в тех местах были сделаны тайники для сокрытия десятков полиэтиленовых пакетов с янтарем.
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Общий вес контрабандного товара составил 47 кг. В попытке перевозки незаконного янтаря признался водитель транспортного средства - 30-летний гражданин Украины. Мужчина решил добровольно понести наказание и выплатить штраф в размере 10 тыс. Злотых.
С начала года в ходе проверок пограничного движения на территории Подкарпатского воеводства было всего конфисковано 170 кг янтаря. Больше всего - в контрольно-пропускном пункте в Корчевой.
Ранее УНН сообщил, что сотрудники управления защиты экономики предупредили незаконный экспорт более 700 кг янтаря под видом пеллет.