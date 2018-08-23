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Польские таможенники нашли у гражданина Украины почти 50 кг контрабандного янтаря

Киев • УНН

 • 8789 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сотрудники Национальной администрации доходов Польши (KAS) при проверке на польско-украинской границе в пункте пропуска Шегини-Медика изъяли контрабанду 47 кг необработанного янтаря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Польские таможенники нашли у гражданина Украины почти 50 кг контрабандного янтаря

По словам пресс-секретаря Палаты администрации доходов в Ряшеве Эдиты Хабовской, незаконный товар был в тайниках автомобиля, что въезжал в Польшу.

Сотрудники отправили транспортное средство на детальную проверку. При контроле внимание таможенников привлекли пороги и боковые стенки автомобиля. Оказалось, что в тех местах были сделаны тайники для сокрытия десятков полиэтиленовых пакетов с янтарем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Украины пытались вывезти более 1 тонны янтаря под видом пеллет

Общий вес контрабандного товара составил 47 кг. В попытке перевозки незаконного янтаря признался водитель транспортного средства - 30-летний гражданин Украины. Мужчина решил добровольно понести наказание и выплатить штраф в размере 10 тыс. Злотых.

С начала года в ходе проверок пограничного движения на территории Подкарпатского воеводства было всего конфисковано 170 кг янтаря. Больше всего - в контрольно-пропускном пункте в Корчевой.

Ранее УНН сообщил, что сотрудники управления защиты экономики предупредили незаконный экспорт более 700 кг янтаря под видом пеллет.

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