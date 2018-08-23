Польські митники знайшли у громадянина України майже 50 кг контрабандного бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Співробітники Національної адміністрації доходів Польщі (KAS) під час перевірки на польсько-українському кордоні в пункті пропуску Шегині-Медика вилучили контрабанду 47 кг необробленого бурштину. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
За словами речниці Палати адміністрації доходів у Ряшеві Едити Хабовської, незаконний товар був у сховках автівки, що в’їжджала до Польщі.
Співробітники відправили транспортний засіб на детальну перевірку. Під час контролю увагу митників привернули пороги та бічні стінки автомобіля. Виявилося, що в тих місцях були зроблені сховки для приховування десятків поліетиленових пакетів з янтарем.
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Загальна вага контрабандного товару склала 47 кг. У спробі перевезення незаконного бурштину зізнався водій транспортного засобу – 30-річний громадянин України. Чоловік вирішив добровільно понести покарання та виплатити штраф у розмірі 10 тис. злотих.
З початку року під час перевірок прикордонного руху на території Підкарпатського воєводства було загалом конфісковано 170 кг бурштину. Найбільше – у контрольно-пропускному пункті в Корчовій.
Раніше УНН повідомив, що працівники управління захисту економіки попередили незаконний експорт понад 700 кг бурштину під виглядом пелетів.