Польша и Франция начали консультации по ядерному сотрудничеству
Киев • УНН
Польша и Франция провели первое заседание совместной руководящей группы по ядерному сотрудничеству. Стороны обсудили европейскую безопасность и определили рамки дальнейших переговоров.
Польша и Франция 10 июля провели в Париже первое заседание совместной руководящей группы по вопросам ядерного сотрудничества, в ходе которого обсудили актуальные вопросы европейской безопасности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши, пишет УНН.
Детали
В польском МИД отметили, что консультации прошли на основе предложения президента Франции начать стратегический диалог с европейскими партнерами по концепции передового сдерживания.
В ходе встречи делегации определили рамки дальнейших детальных переговоров и двустороннего сотрудничества. В Варшаве подчеркнули, что такое взаимодействие должно способствовать укреплению безопасности Польши, Франции и всей Европы.
ЕС позволит Украине покупать британское оружие за кредитные 60 млрд евро - Bloomberg10.07.26, 16:39 • 3074 просмотра