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Польша и Франция начали консультации по ядерному сотрудничеству

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Польша и Франция провели первое заседание совместной руководящей группы по ядерному сотрудничеству. Стороны обсудили европейскую безопасность и определили рамки дальнейших переговоров.

Польша и Франция начали консультации по ядерному сотрудничеству

Польша и Франция 10 июля провели в Париже первое заседание совместной руководящей группы по вопросам ядерного сотрудничества, в ходе которого обсудили актуальные вопросы европейской безопасности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши, пишет УНН.

Детали

В польском МИД отметили, что консультации прошли на основе предложения президента Франции начать стратегический диалог с европейскими партнерами по концепции передового сдерживания.

В ходе встречи делегации определили рамки дальнейших детальных переговоров и двустороннего сотрудничества. В Варшаве подчеркнули, что такое взаимодействие должно способствовать укреплению безопасности Польши, Франции и всей Европы.

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Степан Гафтко

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