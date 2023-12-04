Польша будет требовать восстановления ограничений ЕС для украинских дальнобойщиков

Польша будет требовать от Европейского Союза восстановить обязательность разрешений, чтобы ограничить транзит для украинских дальнобойщиков. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова цитирует Reuters, передает УНН.

Мы будем очень решительно и однозначно требовать восстановления разрешений на транспорт для украинских водителей. - сказал Моравецкий журналистам.

Детали

Польские перевозчики до сих пор блокируют пропускные пункты. Митинг украинским коллегам они объявили еще 6 ноября. Поляки требуют от ЕС восстановить систему, при которой которой украинским компаниям необходимо будет получать разрешения для работы на территории ЕС. территории ЕС. Кроме того польские водители хотят чтобы восстановили необходимость разрешительных документов для европейских дальнобойщиков, которые направляются в Украину.

Сейчас бойкотируют не только только польские водители, но и польские фермеры, и словацкие дальнобойщики. Все они жалуются на "нечестную конкуренцию" Мол, их украинские коллеги предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары в пределах ЕС, а не только между блоком и Украиной.

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Напомним

Разрешения отменили после вторжения России в Украину в прошлом году.

Европейская комиссия отмечает, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки из Украины юридически невозможно, поскольку это нарушит действующее соглашение между ЕС и Киевом.