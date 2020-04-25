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Польша обвиняет "Газпром" в завышении цены на газ, несмотря на решение суда

Польша обвиняет "Газпром" в завышении цены на газ, несмотря на решение суда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российская государственная энергетическая компания "Газпром" продолжает выставлять Польши завышенную цену за газ, поставляемый, несмотря на решение Стокгольмского суда, заявляет государственная Польская компания нефти и газа (PGNiG), передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Газпром” не уважает решение, вынесенное судом после долгого процесса арбитража, а продолжает присылать счета, основанные на недействительной формуле ценообразования“, — говорится в заявлении компании.

В марте 2020 года PGNiG, владельцем которой является государство Польша, выиграла в Стокгольмском суде арбитражное дело, решение по которому имеет обязательную силу, против “Газпрома”. Этим решением суд приказал российскому монополисту изменить формулу ценообразования для снижения цены на природный газ, который Россия экспортирует в Польшу по долгосрочным контрактам.

В 2014 году Польша начала переговоры с “Газпромом” по изменению формулы ценообразования на импорт природного газа, когда цены на сжиженный природный газ изменили ситуацию на глобальных энергетических рынках.

После нескольких лет безуспешных переговоров PGNiG подала иск в арбитражный суд против российской компании.

Кроме требования снизить цену, 30 марта Стокгольмский арбитраж приказал “Газпрому” выплатить польской стороне 1,5 миллиарда долларов в качестве компенсации предыдущих переплат.

Контракт на поставку газа между PGNiG и “Газпромом” завершается в 2022 году. “Польша уже ищет, чем заменить этот источник импорта, и начала закупать сжиженный газ в США”, — пишет Радио Свобода.

Как сообщал УНН, НАБУ и САП расследуют 93% “скидки” при продаже арестованного имущества “Газпрома”.

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