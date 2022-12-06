Польша заявила, что разместит на своей территории систему ПВО Patriot, предложенную Германией

Предложение Германии было сделано после того, как ракета упала в Польше недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два поляка.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сначала заявил, что принял это предложение с "удовольствием". Но позже он и другие польские официальные лица заявили, что по их мнению система Patriot должна быть размещена в Украине, чего Германия не хотела делать.

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Во вторник Блащак написал в Твиттере, что ему жаль, что Германия не хочет размещать систему Patriot в Украине.

"Я был разочарован, принятым решением об отказе от поддержки Украины, – написал он. – Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев".

Однако он указал, что обе стороны продолжают "договоренности о размещении пусковой установки в Польше и подключении их к нашей системе управления".

Германия ранее заявила, что система Patriot, предложенная Польше, является частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО и предназначена только для развертывания на территории НАТО.