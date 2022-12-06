Польша заявила, что разместит на своей территории систему ПВО Patriot, предложенную Германией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министр обороны заявил, что Варшава разместит у себя систему противоракетной обороны Patriot, которую Германия предложила Польше в прошлом месяце, передает УНН.
Предложение Германии было сделано после того, как ракета упала в Польше недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два поляка.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сначала заявил, что принял это предложение с "удовольствием". Но позже он и другие польские официальные лица заявили, что по их мнению система Patriot должна быть размещена в Украине, чего Германия не хотела делать.
Детали
Во вторник Блащак написал в Твиттере, что ему жаль, что Германия не хочет размещать систему Patriot в Украине.
"Я был разочарован, принятым решением об отказе от поддержки Украины, – написал он. – Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев".
Однако он указал, что обе стороны продолжают "договоренности о размещении пусковой установки в Польше и подключении их к нашей системе управления".
Германия ранее заявила, что система Patriot, предложенная Польше, является частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО и предназначена только для развертывания на территории НАТО.