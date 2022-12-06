Польща заявила, що розмістить на своїй території систему ППО Patriot, запропоновану Німеччиною

Пропозиція Німеччини була зроблена після того, як ракета впала в Польщі недалеко від кордону з Україною, внаслідок чого загинули двоє поляків.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спочатку заявив, що прийняв цю пропозицію із "задоволенням". Але пізніше він та інші польські офіційні особи заявили, що, на їхню думку, система Patriot має бути розміщена в Україні, чого Німеччина не хотіла робити.

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У вівторок Блащак написав у Твіттері, що йому шкода, що Німеччина не хоче розміщувати систему Patriot в Україні.

"Я був розчарований, ухваленим рішенням про відмову від підтримки України, - написав він. - Розміщення Patriot на заході України підвищило б безпеку поляків та українців".

Проте він вказав, що обидві сторони продовжують "домовленості про розміщення пускової установки у Польщі та підключення їх до нашої системи управління".

Німеччина раніше заявила, що система Patriot, запропонована Польщі, є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО і призначена лише для розгортання на території НАТО.