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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 16221 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39709 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119618 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122508 просмотра

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Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124280 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122449 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117329 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145183 просмотра

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Польша закупит новые вооружения на 43 миллиарда евро

Польша закупит новые вооружения на 43 миллиарда евро

Киев  •  УНН

 • 11445 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Польша в четверг, 28 февраля, объявила о планах модернизации армии, предусматривающие 43 миллиарда евро расходов до 2026 года. Эти деньги должны быть потрачены на закупку новых подводных лодок, вертолетов, ракетных систем, а также 32-х новых военных самолетов, которые заменят старые самолеты российского производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Мы знаем, как модернизировать польское войско, и мы это сделаем", - написал в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

При этом он не сообщил, когда именно будут закуплены новые вооружения. Известно, однако, что они будут размещены преимущественно на востоке Польши, где уже расположен один многонациональный батальон НАТО.

Напомним, что ранее в этом месяце США и Польша подписали соглашение о закупке 20 американских высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью 365 млн евро. А в марте 2018 Варшава заключила соглашение о приобретении американских систем противоракетной обороны Patriot на 4,19 миллиарда евро. В 2017 году в Польше, а также в странах Балтии были расквартированы четыре многонациональные батальоны НАТО.

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