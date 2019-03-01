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Польща закупить нові озброєння на 43 мільярди євро

Польща закупить нові озброєння на 43 мільярди євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Польща в четвер, 28 лютого, оголосила про плани модернізації армії, що передбачають 43 мільярди євро видатків до 2026 року. Ці гроші мають бути витрачені на закупівлю нових підводних човнів, гелікоптерів, ракетних систем, а також 32-х нових військових літаків, які замінять старі літаки російського виробництва. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

"Ми знаємо, як модернізувати польське військо, і ми це зробимо", - написав у Twitter міністр оборони країни Маріуш Блащак.

При цьому він не повідомив, коли саме будуть закуплені нові озброєння. Відомо, однак, що вони будуть розміщені переважно на сході Польщі, де вже розташований один багатонаціональний батальйон НАТО.

Нагадаємо, що раніше цього місяця США та Польща підписали угоду про закупівлю 20 американських високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS вартістю 365 мільйонів євро. А в березні 2018 року Варшава уклала угоду про придбання американських систем протиракетної оборони Patriot на 4,19 мільярда євро. У 2017 році в Польщі, а також у країнах Балтії були розквартировані чотири багатонаціональні батальйони НАТО.

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