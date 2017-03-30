Польша понимает, что нападение на консульство в Луцке могло быть инспирировано со стороны - М.Беца

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59100 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106730 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164139 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120489 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119025 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113885 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105159 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша понимает, что нападение на консульство в Луцке могло быть инспирировано со стороны - М.Беца

Польша понимает, что нападение на консульство в Луцке могло быть инспирировано со стороны - М.Беца

Киев  •  УНН

 • 10216 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Украина донесла Польше свою позицию, что обстрел консульства Польши в Луцке был, вероятно, инспирирован извне, и польская сторона это понимает. Об этом в эфире "112 канала" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Есть ряд версий. Конечно, этот вопрос не насколько прост, но следствие идет, и очень оперативно. Как вы знаете, вопрос на контроле Президента Украины", - рассказала М.Беца.

По ее словам, украинская сторона считает, что это была абсолютно целенаправленная провокация, которая имеет целью разрушить дружеские отношения между Польшей и Украиной.

"Мы не исключаем, что на фоне продолжающейся российской агрессии эти провокации, как и предыдущие акты вандализма, они инспирированы извне. Это понимают и поляки. Наша позиция была доведена польской стороне ", - добавила М.Беца.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".

Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Украины уже получили ноту протеста от польского МИД из-за взрыва в генконсульстве Польши в Луцке.

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