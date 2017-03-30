Польша понимает, что нападение на консульство в Луцке могло быть инспирировано со стороны - М.Беца
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Украина донесла Польше свою позицию, что обстрел консульства Польши в Луцке был, вероятно, инспирирован извне, и польская сторона это понимает. Об этом в эфире "112 канала" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Есть ряд версий. Конечно, этот вопрос не насколько прост, но следствие идет, и очень оперативно. Как вы знаете, вопрос на контроле Президента Украины", - рассказала М.Беца.
По ее словам, украинская сторона считает, что это была абсолютно целенаправленная провокация, которая имеет целью разрушить дружеские отношения между Польшей и Украиной.
"Мы не исключаем, что на фоне продолжающейся российской агрессии эти провокации, как и предыдущие акты вандализма, они инспирированы извне. Это понимают и поляки. Наша позиция была доведена польской стороне ", - добавила М.Беца.
Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.
При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".
Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Украины уже получили ноту протеста от польского МИД из-за взрыва в генконсульстве Польши в Луцке.