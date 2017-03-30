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Польща розуміє, що напад на консульство в Луцьку міг бути інспірований ззовні - М.Беца

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Україна донесла Польщі свою позицію, що обстріл консульства Польщі в Луцьку був, ймовірно, інспірований ззовні, і польська сторона це розуміє. Про це в ефірі “112 каналу” повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.

“Є низка версій. Звичайно, це питання не наскільки просте, але слідство йде, і дуже оперативно. Як ви знаєте, питання на контролі Президента України”, — розповіла М.Беца.

За її словами, українська сторона вважає, що то була абсолютно цілеспрямована провокація, яка має на меті зруйнувати дружні відносини між Польщею і Україною.

“Ми не виключаємо, що на тлі триваючої російської агресії ці провокації, як і попередні акти вандалізму, вони інспіровані ззовні. Це розуміють і поляки. Наша позиція була доведена польській стороні”, — додала М.Беца.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.

Як повідомляв УНН, в міністерстві закордонних справ України вже отримали ноту протесту від польського МЗС через вибух у генконсульстві Польщі в Луцьку.

Українські Національні Новини

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