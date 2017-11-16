Польша поддерживает санкции против РФ, несмотря на проблемы с Украиной

"В политической, военной, дипломатической и экономической плоскости ничего не изменилось. Польша продолжает поддерживать позицию Украины, мы поддерживаем санкции против России, не принимаем аннексии Крыма, действий сепаратистов на Донбассе, российского давления на Украину и пропаганду российских СМИ на территории Украины", - сказал Ващиковский.

По его словам, в течение многих лет вопросы которые остаются нерешенными между украинской и польской стороной "украинцы или не хотят их решать, или ухудшают ситуацию".

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Глава МИД Польши среди нерешенных проблем назвал превращеные в концертные залы костелы во Львове, запрет эксгумации, упоминания о польской оккупации в музеях и на памятниках.

Напомним, в минувший четверг В.Ващиковський сообщил, что Польша запускает "процедуры с целью запрета въезда в Польшу лицам, поддерживающих крайне антипольскую позицию". Он добавил, что последствия понесут и те лица, которые на административном уровне, по политическим мотивам, запрещают продолжать эксгумации останков тел поляков, погибших в период Второй мировой войны на территории Украины и восстанавливать польские места памяти.

В ответ в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что в Украине нет антипольских настроений.