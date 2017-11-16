Польща підтримує санкції проти РФ, незважаючи на проблеми з Україною

“У політичній, військовій, дипломатичній та економічній площині нічого не змінилося. Польща продовжує підтримувати позицію України, ми підтримуємо санкції проти Росії, не приймаємо анексії Криму, дій сепаратистів на Донбасі, російського тиску на Україну та пропаганду російських ЗМІ на території України”, — сказав Ващиковський.

За його словами, протягом років є питання які залишаються не вирішеними між українською та польською стороною “українці або не хочуть їх вирішувати, або погіршують ситуацію”.

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Голова МЗС Польщі серед невирішених проблем назвав перетворені на концертні зали костели у Львові, заборону ексгумації, згадки про польську окупацію у музеях і на пам’ятниках.

Нагадаємо, в минулий четвер В.Ващиковський повідомив, що Польща запускає "процедури з метою заборони в'їзду до Польщі особам, що підтримують вкрай антипольську позицію". Він додав, що наслідки понесуть також ті особи, які на адміністративному рівні, з політичних мотивів, забороняють продовжувати ексгумації останків тіл поляків, які загинули у період Другої світової війни на терені України та відновлювати польські місця пам'яті.

У відповідь в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що в Україні немає антипольських настроїв.