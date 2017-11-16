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Польща підтримує санкції проти РФ, незважаючи на проблеми з Україною

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Відношення Польщі до України не змінилось на площині політичних, дипломатичних, військових та економічних стосунків, але залишаються невирішені питання між сторонами. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає УНН з посиланням на RMF FM.

“У політичній, військовій, дипломатичній та економічній площині нічого не змінилося. Польща продовжує підтримувати позицію України, ми підтримуємо санкції проти Росії, не приймаємо анексії Криму, дій сепаратистів на Донбасі, російського тиску на Україну та пропаганду російських ЗМІ на території України”, — сказав Ващиковський.

За його словами, протягом років є питання які залишаються не вирішеними між українською та польською стороною “українці або не хочуть їх вирішувати, або погіршують ситуацію”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ: випадки заборони в’їзду на територію України громадянам Польщі є одиничними

Голова МЗС Польщі серед невирішених проблем назвав перетворені на концертні зали костели у Львові, заборону ексгумації, згадки про польську окупацію у музеях і на пам’ятниках.

Нагадаємо, в минулий четвер В.Ващиковський повідомив, що Польща запускає "процедури з метою заборони в'їзду до Польщі особам, що підтримують вкрай антипольську позицію". Він додав, що наслідки понесуть також ті особи, які на адміністративному рівні, з політичних мотивів, забороняють продовжувати ексгумації останків тіл поляків, які загинули у період Другої світової війни на терені України та відновлювати польські місця пам'яті.

У відповідь в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що в Україні немає антипольських настроїв.

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