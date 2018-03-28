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Польша подписала контракт на поставку американских систем Patriot

Польша подписала контракт на поставку американских систем Patriot

Киев  •  УНН

 • 8825 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение на поставку американских систем ПРО Patriot в рамках программы "Висла", передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В церемонии подписания исторического соглашения в Варшаве приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и посол США в Варшаве Пол Джонс.

По словам главы польского государства, благодаря подписанному соглашению Польша присоединится к мировой элите.

"Эта система послужит основой противоракетной обороны Польши на ближайшие десятилетия. Само собой, с годами она будет обновляться. Самое главное, что начало положено, что Польша присоединяется к элитным государствам, в распоряжении которых находится система ПРО Patriot. Это совершенно новая страница польской истории и, прежде всего, истории польской армии", - отметил А.Дуда.

Согласно документу, первые системы Patriot прибудут в Польшу в 2022 году. Стоимость контракта составляет 4 млрд 750 млн долларов. Еще в ноябре прошлого года продолжались переговоры о том, чтобы сумма сделки не превышала 10 млрд долларов.

Напомним, в ноябре прошлого года в США одобрили продажу Польши ракетных комплексов Patriot.

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