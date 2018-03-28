Польща підписала контракт на поставку американських систем Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду на поставку американських систем ПРО Patriot в рамках програми "Вісла", передає УНН з посиланням на Польське радіо.
У церемонії підписання історичної угоди в Варшаві взяли участь президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький і посол США в Варшаві Пол Джонс.
За словами глави польської держави, завдяки підписаній угоді Польща приєднається до світової еліти.
"Ця система послужить основою протиракетної оборони Польщі на найближчі десятиліття. Само собою, з роками вона буде оновлюватися. Найголовніше, що початок покладено, що Польща приєднується до елітних держав, у розпорядженні яких є система ПРО Patriot. Це абсолютно нова сторінка польської історії і, передусім, історії польської армії", - зазначив А.Дуда.
Згідно з документом, перші системи Patriot прибудуть до Польщі в 2022 році. Вартість контракту становить 4 млрд 750 млн доларів. Ще в листопаді минулого року тривали переговори про те, щоб сума операції не перевищувала 10 млрд доларів.
Нагадаємо, у листопаді минулого року в США схвалили продаж Польщі ракетних комплексів Patriot.