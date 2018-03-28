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Польща підписала контракт на поставку американських систем Patriot

Польща підписала контракт на поставку американських систем Patriot

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду на поставку американських систем ПРО Patriot в рамках програми "Вісла", передає УНН з посиланням на Польське радіо.

У церемонії підписання історичної угоди в Варшаві взяли участь президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький і посол США в Варшаві Пол Джонс.

За словами глави польської держави, завдяки підписаній угоді Польща приєднається до світової еліти.

"Ця система послужить основою протиракетної оборони Польщі на найближчі десятиліття. Само собою, з роками вона буде оновлюватися. Найголовніше, що початок покладено, що Польща приєднується до елітних держав, у розпорядженні яких є система ПРО Patriot. Це абсолютно нова сторінка польської історії і, передусім, історії польської армії", - зазначив А.Дуда.

Згідно з документом, перші системи Patriot прибудуть до Польщі в 2022 році. Вартість контракту становить 4 млрд 750 млн доларів. Ще в листопаді минулого року тривали переговори про те, щоб сума операції не перевищувала 10 млрд доларів.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в США схвалили продаж Польщі ракетних комплексів Patriot.

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